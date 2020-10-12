В Карабахе погиб 41 мирный житель – генпрокуратура Азербайджана

Obozrevatel Общество 09:51, 12.10.2020 Обновлено: 10:13, 12.10.2020

С момента активизации боевых действий в Нагорном Карабахе в результате обстрелов со стороны армянских военных якобы погиб 41 гражданский.

Соответствующую статистику обнародовала Генеральная прокуратура Азербайджана в своем Twitter.

По данным ведомства, еще 205 гражданских получили ранения, полностью разрушено 1165 домов, уничтожено 57 многоквартирных домов, 146 объектов гражданской инфраструктуры.

Генпрокуратура Азербайджана озвучила число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе
Twitter генеральной прокуратуры Азербайджана
Число жертв и разрушений в Нагорном Карабахе по информации генпрокуратуры Азербайджана
Twitter генеральной прокуратуры Азербайджана

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.

  • Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.

  • До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревана "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.

  • Война между Арменией и Азербайджаном по непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.

  • По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 октября, за время боевых действий погибли 53 мирных жителя, в том числе дети.

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