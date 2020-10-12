В Карабахе погиб 41 мирный житель – генпрокуратура Азербайджана

С момента активизации боевых действий в Нагорном Карабахе в результате обстрелов со стороны армянских военных якобы погиб 41 гражданский.

Соответствующую статистику обнародовала Генеральная прокуратура Азербайджана в своем Twitter.

По данным ведомства, еще 205 гражданских получили ранения, полностью разрушено 1165 домов, уничтожено 57 многоквартирных домов, 146 объектов гражданской инфраструктуры.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

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