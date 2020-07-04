В начале эпидемии COVID-19 мы делали 200 тестов, а сейчас 14 тысяч, – Степанов

Когда в Украине началась эпидемия COVID-19, то в нашей стране почти полностью уничтожена эпидемиологическая служба.

Такое заявление на брифинге в субботу, 4 июля, сделал глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что в начале апреля в стране делали 200-300 тестов в сутки, сейчас же 12-14 тысяч.

"У нас была разогнана служба вирусологов, эпидемиологов. Не было врачей, которые способны были делать тестирования. Мы сейчас очень быстро набираем врачей. Нам надо пройти большой путь. Раньше в стране работала 3 лаборатории, где проводили ПЦР-тесты, а сейчас их 69", – сказал министр.

По его словам, в Украине 5 лет уничтожали службу, ведь в ней не было необходимости.

"За 3 месяца мы сделали большой шаг вперед. Мы признаем, что есть проблема, в частности из-за очередей, но сейчас проводится тысячи тестов", – добавил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 4 июля в Украине официально подтверждены 47 677 случаев коронавирусной инфекции. Из них 914 были обнаружены за прошедшие сутки.