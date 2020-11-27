В начале декабря локдаун в Украине не введут, – Степанов

В Украине на следующей неделе, с 30 по 6 декабря, точно не будет введен полный локдаун.

С таким заявлением министр здравоохранения Максим Степанов выступил в эфире телеканала "Интер", передает "Интерфакс-Украина". По его словам, сейчас ситуация хоть и сложная, но не является критичной.

"На следующей неделе точно никто не буде его (локдаун) вводить. Мы рассматриваем разные варианты развития событий, но в любом случае мы за семь-десять дней сделаем советующее сообщение с четким перечнем ограничений, если нам необходимо будет вводить жесткие карантинные меры", – пояснил Степанов.

Также министр отметил, что койки в больницах сейчас заполнены менее чем на 50%.

О том, какой был эффект от карантина выходного дня, Степанов пообещал проинформировать на следующей неделе. По его мнению, уже можно говорить, что недельную динамику заболеваемости удалось сбить.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным опроса Liberty Report и студии "Свобода слова Савика Шустера", большинство граждан Украины поддерживают введение полного локдауна в стране в декабре.

Напомним, что утром 27 ноября в Украине официально были подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом с начала эпидемии.