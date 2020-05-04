В МВД заявили, что обеспечены средствами защиты на полтора месяца

Для нужд украинских правоохранителей в Китае почти на 200 миллионов гривен закуплены средства защиты от коронавируса COVID-19, которых должно хватить на полтора месяца.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Коллектив Министерства внутренних дел насчитывает 350 тысяч сотрудников, сообщается на сайте ведомства.

Нацгвардия

Отмечается, что ежедневно охрану публичного порядка обеспечивает более 22 тысячи полицейский и нацгвардейцев, а также около 2 тысяч пограничных нарядов

"Для защиты 350-тысячного коллектива МВД в КНР оперативно было закуплено в марте-апреле – 1,5 млн респираторов, более 260 тысяч костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс-тестов, 1000 термометров, более 200 тысяч пар одноразовых перчаток. Часть этого груза – 80 000 респираторов и 8 000 костюмов, были переданы Минздраву для обеспечения первоочередных нужд учреждений здравоохранения по всей Украине", – уточнили в МВД.

Также Центральная поликлиника ведомства в апреле закупила респираторы высокой степени защиты (3М 6800М) производства транснациональной компании "ЗМ".

"Сейчас, когда МВД уже имеет полуторамесячный запас материальных ресурсов необходимых для противостояния эпидемии коронавируса, Министерством принято решение о закупке средств индивидуальной защиты и дезинфекции исключительно в украинских товаропроизводителей", – добавили в МВД.

Также в ведомстве назвали статистику по заболеваемости коронавирусом в рядах правоохранительных органов: в Нацполиции 142 случая, в Госпогранслужбе – 17, в Нацгвардии – 19, в ГСЧС – 3, в Государственной миграционной службе – 1. Также среди сотрудников МВД 59 заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, у главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко не подтвердился диагноз коронавируса COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся