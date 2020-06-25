В МВД задумали ужесточить наказание за оскорбление полицейского

В Министерстве внутренних дел работают над законопроектом об увеличении штрафов за оскорбления сотрудников полиции.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он подчеркнул, что за эту работу ему пришлось взяться после событий у здания суда во время рассмотрения дела Сергея Стерненко.

"Я получил задание разработать законопроект. В нем будет увеличен штраф за оскорбления полицейских, которые мы слышим постоянно", – сказал он.

Кроме того, в министерстве собираются наказывать тех, кто использует газовые баллончики против правоохранителей или участников выступлений.

Геращенко напомнил, что в статье Уголовного кодекса о хулиганстве в числе отягчающих обстоятельств перечислено применение кастетов, бит и т.д.

"Мы добавим туда еще и слезоточивый газ. Тогда за это можно будет получить реальный срок", – добавил он, отметив, что баллончики можно иметь для защиты, но если они используются для нападения, то акция перестает быть мирной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко рассказал, что журналиста Павла Шеремета убили для возбуждения социально-политической ситуации в Украине.