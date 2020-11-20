В МВД выступили за полный локдаун в Украине на три недели

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал карантин выходного дня полумерой и выступил за введение в стране полного локдауна на три недели.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Мы все украинцы" на телеканале ZIK в четверг 19 ноября. По его словам, инфекционистка Ольга Голубовская во время встречи с главой МВД Арсеном Аваковым заявила, что карантин, введенный меньше, чем на три недели, не будет иметь никакого влияния на распространение коронавируса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Необходимо, чтобы была разорвана цепь развития заболеваемости. Фактически вирус передается из-за контакта человека с человеком. И если продолжает работать общественный транспорт, если мы закрываем места с повышенным скоплением людей только на выходные, а в другие дни они работают, то цепь вируса не останавливается", – сказал заместитель министра.

Геращенко предположил, что количество больных COVID-19 в Украине будет только увеличиваться. Представитель МВД также призвал принять меры для поддержки бизнеса в период карантина.

"Правильное решение – наработать пакет поддержки бизнеса, чтобы предприниматели смогли получить потерянные доходы от закрытия бизнеса, чтобы были выплачены зарплаты, и надо идти на трехнедельный карантин. Все остальное – это полумера, которая может закончиться тем, что у нас может быть рост количества заболевших до 25-30 тысяч человек в день", – заявил Геращенко.

Отметим, накануне мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем заявил, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Так, при пессимистическом сценарии локдаун на две недели введут 10-15 декабря, при оптимистическом – 20-25 декабря.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине с 14 по 30 ноября действует карантин выходного дня. Так, по всей стране в субботу и воскресенье разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам и автозаправочным станциям.

Как соблюдали ограничения на прошлых выходных, читайте здесь.