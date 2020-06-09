В МВД решили отправлять нарушителей ПДД на пересдачу экзаменов

Нарушителей правил дорожного движения в Украине будут отправлять на пересдачу экзаменов.

Такую инициативу введут, если количество нарушителей из-за видеофиксации не будет уменьшаться. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, пишут "Факты".

Он отметил, что в пересдачу будут входить экзамены по ПДД и вождению.

Камеры видеофиксации ПДД hotline.finance

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз – ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", – отметил Мартыненко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине хотят втрое поднять штрафы для пешеходов.