В МВД решили отправлять нарушителей ПДД на пересдачу экзаменов

Карина Бондаренко Общество 09:14, 9.06.2020 Обновлено: 09:38, 9.06.2020

Нарушителей правил дорожного движения в Украине будут отправлять на пересдачу экзаменов.

Такую инициативу введут, если количество нарушителей из-за видеофиксации не будет уменьшаться. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко, пишут "Факты".

Он отметил, что в пересдачу будут входить экзамены по ПДД и вождению.

Камеры видеофиксации ПДД
hotline.finance

"На сегодня мы рассматриваем возможность того, что если водитель нарушал правила несколько раз – ввести такую ​​инициативу, чтобы человека отправлять на переобучение, чтобы он мог подтвердить, может ли, умеет ли управлять транспортным средством, знает ли правила дорожного движения", – отметил Мартыненко.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине хотят втрое поднять штрафы для пешеходов.

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