В МВД призвали объявить в Киеве режим ЧС из-за коронавируса

В Киеве для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 необходимо ввести режим чрезвычайной ситуации.

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Об этом заявил в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, комментируя ситуацию с карантином в Украине.

По его словам, люди должны понять, что "лучший способ борьбы с этой напастью - самоизоляция от внешних контактов".

Шкиряк отметил, что подобные программы работают в любой цивилизованной стране мира: "Европейские страны вводят беспрецедентные меры безопасности и наказания. В Италии, Франции, Германии надо заполнить декларацию просто перед тем, как выйти на улицу. В Австрии сейчас штраф 3 тыс. евро, если человека остановили во время передвижения".

Советник главы МВД попросил не путать чрезвычайную ситуацию с чрезвычайным положением, "потому что чрезвычайное положение - это немного более серьезная история, которая вводится указом президента по согласованию с Верховной Радой".

Он поддержал введение режима чрезвычайной ситуации в Киевской области и выразил надежду, что такой режим будет введен в столице в ближайшее время постановлением Кабинета министров.

"Я сторонник достаточно жестких мер относительно реакции государства на коронавирус, но с соответствующим регулированием законодательства, которое бы обезопасило предпринимателей, людей, которые на определенный период времени лишены работы, соответствующими гарантиями", - пояснил Шкиряк.

Советник главы МВД также считает закрытие метрополитена верным шагом, который позволит предотвратить большое распространение заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации. Это решение приняла областная власть в каждом регионе отдельно.

Чрезвычайную ситуацию можно понимать, как режим максимальной готовности к опасности, координацию всех усилий для обеспечения безопасности. Все системы должны быть наготове, власти должны организовать штабы и информировать население.

Режим ЧС - это всего лишь "желтый цвет" перед объявлениям реального чрезвычайного положения.

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