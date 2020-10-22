В МВД призвали не бить людей, которые будут проводить опрос Зеленского

Министерство внутренних дел призвало украинцев не применять насилие в отношении волонтеров, которые будут проводить 25 октября опрос от президента Украины Владимира Зеленского.

Как заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк на брифинге, который транслировался на странице министерства в Facebook, он не знает, как будет проходить опрос, лишь предостерегает от физического воздействия и провокаций.

По его словам, это предостережение обусловлено "негативным хайпом" в социальных сетях с призывами ломать палатки и разрывать бюллетени опроса.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко добавил, что "полиция будет реагировать и давать правовую оценку любым незаконным действиям".

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Радио НВ" рассказал, что порча бюллетеней опроса Зеленского может быть квалифицирована правоохранительными органами как мелкое хулиганство.

"Я думаю, это будет мелкое хулиганство... Разрывать бюллетени, толкать агитаторов – это будет незаконно и будет нарушением общественного порядка", – сообщил он.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, статья "мелкое хулиганство" предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка или административный арест на срок до 15 суток.

Как сообщил OBOZREVATEL, Зеленский решил спросить украинцев о сокращении количества нардепов, каннабисе и Будапештском меморандуме. Два других вопроса касались создания свободной экономической зоны на Донбассе и наказания за коррупцию.

Он также допустил, что всенародные опросы общественного мнения станут ежемесячными или даже еженедельными.