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1 января • обновлено в 22:15
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"Прибережем фейерверки к освобождению Крыма и Донбасса!" В МВД мощно обратились к украинцам

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Министерство внутренних дел призвало украинцев воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники.

Соответствующее заявление 1 января опубликовала пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook. В сообщении напоминается, что в стране "идет война, и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях".

"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику к освобождению Крыма и Донбасса от оккупации", – написали в пресс-службе.

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Иллюстрация

Иллюстрация

kp.ua

В МВД также объяснили, что юридическое решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно.

"Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС, то есть до нашей победы", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносилось.

Как писал OBOZREVATEL, в Житомирской области мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва салюта во время празднования Нового года-2020.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новый год
Место
Украина
Теги
Новый Год-2020 салат Министерство внутренних дел Украины
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А что на усра-ине есть МВД.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Даже ка-к-лы, кастрюляголовые, не комментируют ,это бред ссаного Обоза.
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