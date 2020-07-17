В МВД пообещали раскрывать 99% преступлений за два дня

Через год полицейские смогут раскрывать 99 процентов преступлений в течении двух суток, если в МВД внедрят систему, включающую три фактора.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера". Он перечислил факторы, необходимые для быстрой раскрываемости.

Первым, по мнению замминистра является значительное увеличение количества видеокамер наблюдения на улицах и в общественных местах.

Второй связан с автоматизированной системой, которая позволит быстро идентифицировать преступника по отпечаткам пальцев.

“Полицейский снял с места преступления отпечаток пальца, через смартфон передал его в центральную базу данных, и уже через 15 минут он получит информацию, чьи это отпечатки пальцев”, – пояснил Геращенко.

“Третий фактор – это возможность максимально быстро, без решений судов в случае тяжких и особо тяжких преступлений, но с последующим обращением в суд, получать разрешение на отслеживание трафика, через который мы сейчас раскрываем очень много преступлений”, – сказал замминистра.

Он также подчеркнул, что над внедрением этих факторов работает сам лично в составе команды специалистов МВД.

“Когда мы закончим, в течении года, 99% преступлений будем раскрывать максимум за двое суток”, – пообещал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что переаттестация правоохранителей в 2015 году была "судилищем", из-за которого полиция потеряла много профессионалов.