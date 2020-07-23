В МВД официально назвали имя преступника из Полтавы: его судили много раз

Человеком, который в Полтаве совершил ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции является 32-летний Скрыпник Роман Николаевич.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook, опубликовав фото предполагаемого преступника. По словам Геращенко, раньше он был судим четыре раза.

2007 – ст. 185 ч. 1 УК Украины – мелкая кража. Мера пресечения – подписка о невыезде. Штраф 510 грн.

2008 – ст. 185 ч. 2, кража, ст. 190 мошенничество, ч. 1 УК Украины. Мера пресечения Ленинским РО. Полтавы – подписка о невыезде. Ограничение свободы на 2 года.

2014 – ст. 185 ч. 2, ст. 309 ч. 2 производство или хранение наркотиков УК Украины. Ограничение свободы на 3 года.

2014 – ст. 185 ч. 2 ст. 309 ч. 2 УК Украины. Избрана мера пресечения Машевский РОВД г.. Полтавы – домашний арест. Ограничение свободы на 3 года.

Геращенко сообщил, что желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты, – нежелание попасть надолго за решетку.

"Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, полковник полиции Виталий Шиян сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции – переговоры, переговоры и еще раз переговоры", – отметил Геращенко.

Напомним, в Полтаве во время спецоперации по задержанию злоумышленника, который угнал автомобиль, последний оказал сопротивление и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции. С захватчиком вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на данном авто в направлении выезда из города.

Роман Скрыпник Facebook Антона Геращенко

Facebook Антона Геращенко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян, которого взял в заложники человек в Полтаве, угрожая копам гранатой, – опытный правоохранитель, который служит в органах почти 25 лет.