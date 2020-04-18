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18 апреля • обновлено в 20:28
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В МВД назвали пожары на Киевщине спланированной диверсией

1.2т
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В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Об этом заявил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк в своем Facebook, отметив, что "все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра".

"В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии", – написал он.

В МВД назвали пожары на Киевщине спланированной диверсией

В МВД назвали пожары на Киевщине спланированной диверсией

ДСНС Украины

"Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", – добавил Шкиряк.

Он также подчеркнул, что правоохранители выяснят, вычислять и найдут виновных в масштабной провокации.

Кроме того, пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" также ответил, что МВД "не исключает" версию спланированной диверсии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорилко
Персона
Зорян Шкиряк
Место
Украина Киев
Теги
пожар Министерство внутренних дел Украины
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
дроны с России подпалили как скоадЫ с боеприпасами.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
может быть,но горит регулярно,ночью вонь фактически всю зиму,Харьковский ,Дарница,ТЭЦи после "гидности" перевели на курной уголь.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А еще жгучее Солнце восходит со стороны агрессора.
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