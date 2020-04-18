В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что ситуация с пожарами под Киевом может быть результатом спланированной диверсии.

Об этом заявил советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Зорян Шкиряк в своем Facebook, отметив, что "все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра".

"В МВД Украины не исключают, что ситуация с пожарами, которая происходит вокруг столицы, сначала в Чернобыльской зоне, а теперь и в Житомирской области может быть результатом спланированной диверсии", – написал он.

В МВД назвали пожары на Киевщине спланированной диверсией ДСНС Украины

"Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетания истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса", – добавил Шкиряк.

Он также подчеркнул, что правоохранители выяснят, вычислять и найдут виновных в масштабной провокации.

Кроме того, пресс-секретарь МВД Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" также ответил, что МВД "не исключает" версию спланированной диверсии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

причинами рекордного загрязнения воздуха в Киеве стали раздутые ветром пожары в Житомирской области. До этого в сети появилась информация, что воздух идет из Чернобыльской зоны отчуждения, которую тоже охватили масштабные пожары.

В МВД показали карту очагов лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях. Аваков отметил, что пожары стали причиной загрязнения воздуха в Киеве

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