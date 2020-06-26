В Музее Гончара потролили следователей ГБР, которые испугались адвокатов Порошенко

В Музей Гончара в Киеве, где открылась выставка картин из семейной коллекции Петра и Марины Порошенко, снова наведались представители Государственного бюро расследований.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность" в Facebook. Они приехали без билетов и без документов, поэтому, увидев общественных активистов и адвокатов пятого президента покинули территорию музея, отметили в пресс-службе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как рассказал директор музея Петр Гончар представители бюро пытались зайти в помещение. Он отметил, что обратился к ДБРовцам с просьбой продемонстрировать юридические документы и назвать причины для их визита.

"Непонятно, почему они в это время пришли. А не пришли, когда была пресс-конференция. Видимо, они прекрасно знали, что сегодня происходило. Они уже были позавчера и когда увидели, что здесь есть журналисты – сбежали со двора", – отметил Гончар.

Он высказал мнение, что если бы действия ГБР были законными, представители бюро не убегали бы так быстро. Петр Гончар отметил, что силовики своим нелепыми действиями все же сделали музею неплохую рекламу.

Блогер Мария Мадзигон, которая вела прямую трансляцию с территории музея, напомнила, что силовики приезжали в Музей Гончара уже не впервые. "Они увидели адвокатов, увидели директора, увидели журналистов и просто сбежали. Сели в машину и поехали".

Активистка также добавила, с группой следователей был тот самый следователь, который во время штурма Музея показывал недействительное удостоверение.

Как известно, ГБР в мае открыло "дело" против Порошенко за то, что он задолго до своей президентской каденции привез в Украину эти художественные произведения. 26 мая семья Порошенко намеревалась открыть для публичного ознакомления эту коллекцию, однако спецназ ГБР силой ворвался в Музей Гончара и без правовых оснований "арестовал" картины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Петр и Марина Порошенко открыли выставку "арестованных" картин. Все полотна в выставочном зале зарешеченные – как символ произвола властей.