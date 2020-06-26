В музее Гончара открылась уникальная выставка картин из семейной коллекции Порошенко. Фото

В Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара" в Киеве открылась выставка картин мировых художников, находившихся за тюремной решеткой, из семейной коллекции пятого президента Петра Порошенко.

Интересно, что полотна художников в музее буквально находятся "под арестом", в зарешеченном пространстве. Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сальвадора Дали здесь нет, но сюрреализма хоть отбавляй", – пошутил Порошенко.

(eurosolidarity.org)

Напомним, что Государственное бюро расследований в мае открыло "дело" против него за то, что он задолго до своей президентской каденции привез в Украину эти художественные произведения. Семья Порошенко намеревалась открыть коллекцию для публичного ознакомления 26 мая, однако спецназ ГБР силой ворвался в музей Гончара и без правовых оснований "арестовал" полотна.

(eurosolidarity.org)

"Раньше я считал, что должна быть уголовная ответственность, когда тайно вывозят культурные ценности из Украины за границу. И не мог предположить, что когда совершенно открыто, с полным таможенным оформлением, с уплатой всех платежей со своего счета, всех налогов завозят в Украину, чтобы продемонстрировать украинцам, как велика наша культура, это может вызвать абсолютно незаконный, без какого-либо решения суда штурм правоохранительными органами Национального музея Украины", – отметил Порошенко.

(eurosolidarity.org)

Лидер "Европейской солидарности" поблагодарил украинских художников, деятелей культуры, искусства и науки, которые поддержали его и выступили против организации политических преследований в Украине.

Со своей стороны его жена Марина Порошенко выразила благодарность директору и всему коллективу музея Гончара за прекрасную организацию выставки.

(eurosolidarity.org)

"Надеюсь что она станет в будущем началом такой доброй традиции выставлять свои частные коллекции, чтобы люди видели, насколько она богата своим искусством и культурой, гордились достижениями, которые есть в Украине. Это будет давать возможность людям знакомиться с искусством мирового и национального уровня", – отметила она.

Тогда как Порошенко призвал украинцев прийти в музей, если они хотят поддержать всех, кто работал над организацией выставки.

(eurosolidarity.org)

"Я хотел бы завершить тем, с чего начал – большое спасибо украинским художникам, сотни которых меня поддержали в эти времена: музейщикам, певцам, артистам. Для меня это было очень важно: и ваши слова соболезнования в связи с тяжелой утратой, которую понесла наша семья, и слова поддержки, в которых сейчас мы очень и очень нуждаемся. Итак, хотите нас поддержать – придите, посмотрите эту выставку. Вам понравится", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предварительно открыл в музее Гончара выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Он иронично поблагодарил руководителей правоохранительных органов за "ускорение выставки".