В Мукачево остановят общественный транспорт и перекроют центр города

В Мукачево Закарпатской области ввели дополнительные карантинные мероприятия из-за коронавируса.

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Как сообщила пресс-служба Мукачевского горсовета, с 21 марта прекращает работу общественный транспорт. Центральная часть города будет перекрываться на выходные.

Общественный транспорт в Мукачево прекратит работу с 21 марта

Также прекращается работа всех торговых центров, в том числе и "Эпицентра".

Правоохранителям и управлению муниципальной инспекции Мукачево поручено контролировать карантинные мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только провести юридические процедуры относительно соответствующих документов.

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