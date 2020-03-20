Главная Новости
20 марта • обновлено в 21:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В МОЗ заявили, что охватить тестами на коронавирус всю Украину не получится

744
Читать материал на украинском

На этих выходных в Украину поступит основная партия тест-систем для определения коронавируса. Однако, всю страну охватить тестированием не получится.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, в субботу-воскресенье в Украину приедут тесты - это может привести к резкому увеличению числа заболевших. При этом он отметил, что всю страну охватить не получится, но это и не нужно.

"Насчет тестирования: в субботу-воскресенье мы ожидаем самую большую партию тест-систем, которые позволят обеспечить проверку всем, кто её требует. В дальнейшем отработаны договора на поставку будущих тестов. Так что проблем со следующей недели не должно быть. Это может привести к увеличению случаев, но опять-таки: тестированием охватить всю страну невозможно. Да так и не должно быть", - заявил Ляшко.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Скриншот из видео

Замминистра объяснил это тем, что Украина наблюдает за действиями стран, которые сейчас находятся на пике эпидемии - там врачи призывают население использовать тесты только при появлении первых симптомов, а до этого просто самоизолироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Виктор Ляшко Савик Шустер
Место
Украина
Теги
вирус карантин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги