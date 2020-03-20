На этих выходных в Украину поступит основная партия тест-систем для определения коронавируса. Однако, всю страну охватить тестированием не получится.

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Об этом эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, в субботу-воскресенье в Украину приедут тесты - это может привести к резкому увеличению числа заболевших. При этом он отметил, что всю страну охватить не получится, но это и не нужно.

"Насчет тестирования: в субботу-воскресенье мы ожидаем самую большую партию тест-систем, которые позволят обеспечить проверку всем, кто её требует. В дальнейшем отработаны договора на поставку будущих тестов. Так что проблем со следующей недели не должно быть. Это может привести к увеличению случаев, но опять-таки: тестированием охватить всю страну невозможно. Да так и не должно быть", - заявил Ляшко.

Виктор Ляшко Скриншот из видео

Замминистра объяснил это тем, что Украина наблюдает за действиями стран, которые сейчас находятся на пике эпидемии - там врачи призывают население использовать тесты только при появлении первых симптомов, а до этого просто самоизолироваться.

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