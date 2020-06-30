В МОЗ заявили, что могут закрыть курорты в Украине

В Украине из-за увеличения количества заболевших COVID-19 могут закрыть курорты, в том числе, и одесские.

Об этом в эфире ТСН заявил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, сейчас в некоторых областях наблюдается рост количества больных.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, – ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровненская, Винницкая, Львовская области, Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – сказал Степанов.

Он также отметил, что замедление распространения COVID-19 и, соответственно, завершение карантина возможны лишь после того, как украинцы будут выполнять советы Минздрава и соблюдать ограничительные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе люди отдыхают на пляжах, не соблюдая правила социального дистанцирования и не используя защитных средств.