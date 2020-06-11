В МОЗ объяснили, почему не используют плазму выздоровевших для лечения больных COVID-19
В Украине не используют метод переливания плазмы крови людей, которые вылечились от коронавирусной инфекции, для лечения больных, поскольку его пока невозможно внести в принятый стандарт.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Для этого сначала должны пройти клинические испытания и соответствующее исследование, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
"Для того, чтобы дать разрешение и ввести тот или иной способ лечения, у нас должны состояться клинические испытание и соответствующие исследования. Для того, чтобы мы могли внести это в стандарт лечения, который у нас принят. Сейчас такие исследования проводятся. Этой проблематикой занимаются наши ведущие институты и специалисты в этих областях", – отметил министр.
По его словам, в Украине смогут использовать такой метод лечения, когда будет заключение наших специалистов, в том числе на основе мировых исследований.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19 за сутки.