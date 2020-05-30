В МОЗ назвали эпицентры вспышки коронавируса в Украине: список регионов
В эпицентре вспышки коронавирусной болезни COVID-19 остаются несколько регионов Украины.
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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:
во Львовской области – 56,
в Ривненской области – 52,
в Киеве – 55.
По данным Центра общественного здоровья Украины, в общем случаи коронавируса подтверждены:
Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели);
Волынская обл. – 887 (255 выздоровели);
Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел);
Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели);
Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели);
Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели);
Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели);
Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели);
г. Киев – 2904 (637 выздоровели);
Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели);
Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели);
Луганская обл. – 46 (39 выздоровели);
Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели);
Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели);
Одесская обл. – 883 (208 выздоровели);
Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели);
Ривненская обл. – 1680 (869 выздоровели);
Сумская обл. – 168 (141 выздоровел);
Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели);
Харьковская обл. – 1025 (242 выздоровели);
Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел);
Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели);
Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели);
Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели);
Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса (COVID-19), из них 696 случаев летальные.