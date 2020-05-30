В МОЗ назвали эпицентры вспышки коронавируса в Украине: список регионов

Общество 09:52, 30.05.2020 Обновлено: 10:03, 30.05.2020

В эпицентре вспышки коронавирусной болезни COVID-19 остаются несколько регионов Украины.

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Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В эпицентре вспышки коронавируса остаются несколько регионов Украины

По его словам, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано:

  • во Львовской области – 56,

  • в Ривненской области – 52,

  • в Киеве – 55.

По данным Центра общественного здоровья Украины, в общем случаи коронавируса подтверждены:

  • Винницкая обл. – 958 (555 выздоровели);

  • Волынская обл. – 887 (255 выздоровели);

  • Днепропетровская обл. – 933 (264 выздоровел);

  • Донецкая обл. – 158 (82 выздоровели);

  • Житомирская обл. – 699 (416 выздоровели);

  • Закарпатская обл. – 1171 (405 выздоровели);

  • Запорожская обл. – 440 (248 выздоровели);

  • Ивано-Франковская обл. – 1379 (818 выздоровели);

  • г. Киев – 2904 (637 выздоровели);

  • Киевская обл. – 1556 (394 выздоровели);

  • Кировоградская обл. – 506 (398 выздоровели);

  • Луганская обл. – 46 (39 выздоровели);

  • Львовская обл. – 1619 (379 выздоровели);

  • Николаевская обл. – 288 (152 выздоровели);

  • Одесская обл. – 883 (208 выздоровели);

  • Полтавская обл. – 268 (244 выздоровели);

  • Ривненская обл. – 1680 (869 выздоровели);

  • Сумская обл. – 168 (141 выздоровел);

  • Тернопольская обл. – 1160 (905 выздоровели);

  • Харьковская обл. – 1025 (242 выздоровели);

  • Херсонская обл. – 178 (161 выздоровел);

  • Хмельницкая обл. – 432 (232 выздоровели);

  • Черкасская обл. – 401 (300 выздоровели);

  • Черновицкая обл. – 3306 (904 выздоровели);

  • Черниговская обл. – 159 (63 выздоровели).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 30 мая в Украине зафиксировано 23 204 случая коронавируса (COVID-19), из них 696 случаев летальные.

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