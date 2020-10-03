В Минздраве назвали единственную область, где можно ослабить карантин

Кировоградская область остается единственным регионом Украины, где ситуация с распространением коронавируса позволяет ослабить карантин.

Об этом свидетельствуют индикаторные показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 по состоянию на 3 октября, опубликованные Министерством здравоохранения.

Так, показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней на 100 тысяч населения в Кировоградской области составляет 19,9 и не превышает определенный в Минздраве базовый уровень в 40 новых больных.

Самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в Тернопольской и Черновицкой областях – 304,2 и 227,7 новых больных на 100 тысяч населения.

В Киеве этот показатель составляет 165,4 новых больных на 100 тысяч населения, а в Киевской области – 111,1, что не позволяет перейти к ослаблению карантина.

По данным МОЗ, к ослаблению карантина не готовы также Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская , Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Данные МОЗ по ситуации с коронавирусом в регионах. moz.gov.ua

Данные МОЗ по ситуации с коронавирусом в регионах. moz.gov.ua

Данные МОЗ по ситуации с коронавирусом в регионах. moz.gov.ua

Напомним, OBOZREVATEL выяснил, правда ли то, что школы по всей Украине могут перейти на тотальный карантин уже в октябре и связано это с местными выборами.