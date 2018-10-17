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В Москве задержан ''вице-премьер'' Крыма: что произошло

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В Москве задержан так называемый вице-премьер аннексированного Крыма, экс-председатель "комитета" по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин.

Как сообщают "Примечания" cо ссылкой на источники, задержание провели сотрудники силовых ведомств.

Эту же информацию изданию подтвердили в УФСБ по Крыму. Причины пока не озвучиваются. Накануне анонсировалась поездка Нахлупина в Сирию вместе с крымской делегацией, однако он не был там замечен. Также сообщается об одновременных обысках в структурах "Совмина" Крыма.

В Москве задержан ''вице-премьер'' Крыма: что произошло

Виталий Нахлупин

Впервые о задержании стало известно из сообщений местных "чиновников" в соцсетях. Также стало известно, о якобы обысках в "Комитете конкурентной политики" и в "Службе автодорог" Крыма.

Позже в крымских телеграм-каналах сообщили об обысках в Крымской железной дороге. Анонимные авторы связывают происходящие обыски с возможной скорой отставкой "главы" ФСБ по Крыму и Севастополю Виктора Палагина.

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"В то же время телефоны всех структур и комитетов, которые курировал Нахлупин (в том числе Служба автодорог и Комитет конкурентной политики (курировал до июля 2018-го) молчат. По телефонам, указанным на официальном сайте Государственного комитета конкурентной политики Крыма, никто не отвечает. Аналогичная ситуация и в Службе автодорог Крыма... Не удалось дозвониться даже в общественную приемную службы", - пишет издание.

Отмечается, что телефон самого Нахлупина выключен. Аналогично нет связи с его помощником Валентином Дукорским. При этом в крымских телеграм-каналах сообщают, что последний также задержан силовиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "власти" собираются наладить авиасообщение с Сирией.

Место
Россия
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
похож на главу ФИФА
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Я про начальника фсб
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Andreev Andrey
Andreev Andrey
Вот и ответ кто взорвал керчь
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