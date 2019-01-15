В Москве насмерть замерз директор известной российской компании

В Москве ночью 15 января обнаружили тело директора салона связи "Евросеть" Дмитрия Ефимова. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.
Погибшему было 29 лет. Труп обнаружили члены поисковой группы "Лиза Алерт", пишет "Комсомольская правда".
"Тело откопали из-под снега в лесополосе недалеко от пешеходного перехода на 21-м километре Киевского шоссе. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели труп, но так и не нашли признаков насильственной смерти", — уточнили в СМИ.
Дмитрий Ефимов
Лиза Алерт
"Евросеть"
ekburg.tv
Сообщается также: эксперты пришли к выводу, что тело пролежало в снегу около двух суток. Окончательную причину смерти назовут после всех экспертиз.
Близкие Дмитрия объявили о его пропаже 12 января, пишет агентство новостей "Москва". Следствие также выяснило, что тело мужчины было обнаружено неподалеку от его дома.
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