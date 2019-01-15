В Москве насмерть замерз директор известной российской компании

В Москве ночью 15 января обнаружили тело директора салона связи "Евросеть" Дмитрия Ефимова. По предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.

Погибшему было 29 лет. Труп обнаружили члены поисковой группы "Лиза Алерт", пишет "Комсомольская правда".

"Тело откопали из-под снега в лесополосе недалеко от пешеходного перехода на 21-м километре Киевского шоссе. Прибывшие на место происшествия правоохранители осмотрели труп, но так и не нашли признаков насильственной смерти", — уточнили в СМИ.

Дмитрий Ефимов Лиза Алерт

"Евросеть" ekburg.tv

Сообщается также: эксперты пришли к выводу, что тело пролежало в снегу около двух суток. Окончательную причину смерти назовут после всех экспертиз.

Близкие Дмитрия объявили о его пропаже 12 января, пишет агентство новостей "Москва". Следствие также выяснило, что тело мужчины было обнаружено неподалеку от его дома.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в России пропала Ирина Ахматова, директор сети московских ресторанов Burger King. Она исчезла после того, как взяла попутчика при помощи сервиса BlaBlaCar.

Позже выяснилось, что женщину похитили. Попутчик требовал у мужа Ахматовой выкуп, однако все равно убил ее.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.