''В Москве на такое не рассчитывали'': Портников рассказал, как Константинополь осадил РПЦ

РПЦ либо признает автокефалию Украинской церкви, или откажется и перестанет быть православной.

Об этом написал журналист Виталий Портников для "Еспрессо", прокомментировав заявление Вселенского патриарха Варфоломея I касательно "черной пропаганды Москвы" и отсутствия выбора у россиян.

"В Москве вряд ли рассчитывали на такое жесткое заявление Вселенского патриарха. Руководители России - и в этом патриарх Кирилл ничем не отличается от Путина или Медведева - уже привыкли, что на любую их хамскую выходку мир отвечает "серьезной озабоченностью" и "необходимостью диалога" с хулиганами в погонах или рясах - а бывает, что в погонах и рясах одновременно, так уж у россиян принято", – отметил Портников.

Он добавил, что РПЦ буквально нечем ответить на подобное заявление. Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук пояснил отказ признавать решение Вселенского престола тем, что давно нет Византийской империи, а Стамбул не является столицей Турции.

"Проще говоря, как там спрашивал товарищ Сталин - "сколько у папы дивизий?". Но товарищ Сталин, между прочим, был таким же семинаристом-прогульщиком, как и товарищ Якимчук. За столетия ментальность воспитанников РПЦ - что Сталина, что Якимчука - изменилась не сильно. Они все еще думают о дивизии, а не о канонах. А каноны как раз и предполагают то, о чем сказал Вселенский патриарх: придется признать. Рано или поздно. Здесь нужно сделать оговорку: придется признать, если захотите остаться православными. В Русской церкви, конечно, есть и другой выбор - отказаться от православия, стать раскольнической сектой или просто неправославной конфессией", – отметил Портников.

Он отметил, что в таком случае РПЦ будет интересовать Вселенский престол и другие православные церкви только с точки зрения экуменического диалога.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 октября РПЦ приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Под запрет попали церкви Афона, все храмы Стамбула, а также Анталии.

В ответ на заявление Варфоломея касательно отсутствия выборы в вопросе признания автокефалии Украинской церкви Якимчук обозвал Вселенский патриархат "раскольниками".