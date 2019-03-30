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В Москве горел НСК "Олимпийский": подробности и видео

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В субботу вечером, 30 марта, в спорткомплексе "Олимпийский" произошло возгорание верхних этажей здания.

Произошло загорание на шестом этаже восьмиэтажного комплекса, находящегося на реконструкции. Об этом стало известно в Telegram-канале 360tv.

По данным спасателей, загорелись проводка и подвесной потолок.

В Москве горел НСК "Олимпийский"

В Москве горел НСК "Олимпийский"

instagram.com/gzovskii

За короткое время пожар удалось ликвидировать – горело всего 30 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают.

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Место
Россия
Тег
пожар
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