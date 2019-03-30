В Москве горел НСК "Олимпийский": подробности и видео

В субботу вечером, 30 марта, в спорткомплексе "Олимпийский" произошло возгорание верхних этажей здания.
Произошло загорание на шестом этаже восьмиэтажного комплекса, находящегося на реконструкции. Об этом стало известно в Telegram-канале 360tv.
По данным спасателей, загорелись проводка и подвесной потолок.
В Москве горел НСК "Олимпийский"
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За короткое время пожар удалось ликвидировать – горело всего 30 квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе запаниковали из-за "масштабного пожара" на "Азовстали", там опровергают.
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