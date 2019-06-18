В морях и реках Украины зеленеет вода: экологи забили тревогу

Вода в реках Черкасчины и на побережье Одесской области окрасилась в зеленый цвет из-за размножения опасных цианобактерий, что произошло в результате жары и человеческой халатности.

Об этом предупредили экологи, пишет "Комсомольская правда в Украине".

"В обоих случаях причиной цветения воды стали водоросли. Их бурное размножение в летний период наблюдают не первый год, и не только на Черкасчине. Ареал их обитания – все девять областей Украины, через которые течет главная водная артерия страны – Днепр. В заложниках также все днепровские водохранилища и малые реки, которые впадают в Днепр", – рассказал профессор кафедры экологии Приднепровской академии строительства и архитектуры Григорий Шматков.

Зеленое море в Одессе АиФ-Украина

По его словам, к негативным последствиях привела жара и халатность людей.

"Неочищенные стоки, амоний и фосфаты стиральных порошков и других моющих средств, которыми мы пользуемся, – все это пища для водорослей. Они питаются этими веществами, вместе с тем лишая водные организмы кислорода. Все это вызывает мор рыбы и структурные изменения в самой экосистеме. Уже видим атаку водорослей в море, хотя соль служит неким тормозом для их развития. Но обилие дождей увеличило содержание пресной воды, поэтому и имеем такой неутешительный результат в той же Одессе", – отметила начальник отдела инструментального лабораторного контроля Государственной экологической инспекции в Черкасской области Валентина Тарабукина.

Зеленое море в Одессе Сегодня

Экологи предупредили также о том, что интенсивное развитие цианобактерий ведет к их быстрой гибели.

"Они оседают на дно, разлагаются, выделяя токсичные вещества. Если наглотаться такой воды, это может привести к серьезным последствием. Уже зафиксированы случаи смертей домашних животных, собак, которые наглотались воды с токсинами", – пояснил эколог Сергей Торопов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Стало известно об опасности зеленой воды в Черном море для здоровья людей: у имеющих к этому предрасположенность могут возникать аллергические реакции в виде раздражений и сыпей.

В Одессе провели проверку морской воды на популярных городских пляжах.

По словам эколога Александра Соколенко, масштабное цветение воды– последствия загрязнения. В частности, соединениями азота или фосфатами, которые могли попасть в море с неочищенными стоками.

11 июня ситуация сдвинулась с мертвой точки – зелень постепенно начала уходить.

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