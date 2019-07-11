"В море плавает го*но!" Туристы массово бегут с курортов Крыма

Туристы начали уезжать с курортов захваченного Россией Крыма из-за экологического бедствия. Так, в Керчи стало невозможно отдыхать из-за сильного запаха канализации возле моря.

Об этом сообщает "Керчь.ФМ". По Нимфейской дороге от горпляжа вдоль обводного канала стоит невыносимая вонь.

"Мы приехали сюда отдыхать, а здесь невозможно находиться, а с детьми и подавно. В канале плавает го*но, вонь стоит жуткая. Житель Героевки, который живет рядом с каналом, сказал, что от очистных сооружений одна труба шла в море, а другая в канал. Мы отсюда уезжаем, купаться в го*не мы не будем. У вас здесь экологическая катастрофа. До свидания", – пожаловались туристы.

Оккупационные власти оправдывают вонь мором рыбы, но туристы не верят, ведь видели, что на самом деле плавает в море.

Как сообщал OBOZREVATEL, один из пляжей курорта Коктебель в аннексированном Россией украинском Крыму залило канализационными стоками.

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