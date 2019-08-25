В море на украинском курорте нашли послание в бутылке: фото письма

Отдыхающие в Мелитополе (Запорожская область) нашли на берегу Азовского моря пластиковую бутылку с бумажным посланием.
Об этом на своей странице в Facebook рассказала пользовательница Светлана Берестовская, поделившись соответствующими фото. Письмо находилось в воде месяц – оно датировано 18 июля 2019 года.
В послании девушка Кристина пожелала всем туристам прекрасного отдыха, а также предостерегала людей не ходить на лиман, так как он кишит комарами.
Иллюстрация. Пляж
Новости Мелитополя
"Каждое лето мы живем у моря, но сегодня впервые в жизни нашли послание в бутылке. Дорогая девушка Кристина – спасибо за приветы и добрые пожелания! На лиман мы не ходим. Надеемся, ваш отдых удался на славу", – написала Берестовская.
В комментариях к посту женщина предположила, что бутылка с посланием приплыла или из Приморска, или из Кирилловки, так как ближе лиманов нет.
facebook.com/vylkanova
facebook.com/vylkanova
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пгт Кирилловка на берег моря выбросило странную куклу из белой кожи, напоминающую чукчу либо эскимоса.
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