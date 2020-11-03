В МОН напомнили, что выступают за сохранение Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного

В Министерстве образования и науки Украины в очередной раз подчеркнули, что выступают исключительно за сохранение Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, а не за его ликвидацию, как об этом заявляет отстраненный руководитель учебного заведения Алексей Семенюшко.

Об этом во время круглого стола на тему "Реорганизация Олимпийского колледжа имени Поддубного", который состоялся 3 ноября в пресс-центре "СтопКор", сказал государственный эксперт экспертной группы по вопросам нормативно-правового обеспечения директората высшего образования и образования взрослых в Министерстве образования и науки Украины Александр Пыжов (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

"МОН полностью стоит на позиции сохранения учебного заведения путем его реорганизации и присоединения к профильному вузу Национального университета физического воспитания и спорта Украины", – заявил он.

Пыжов отметил, что с точки зрения образовательного законодательства учебное заведение сохраняется, а не ликвидируется. Он переходит из статуса отдельного юридического лица в статус обособленного структурного подразделения Национального университета.

Вторым пунктом приказа МОН, который размещен на сайте ведомства, предусмотрено предоставление отдельных прав финансово-хозяйственной самостоятельности, разрешение иметь свой код сети, вести отдельный баланс, иметь печать, отдельный счет в Казначействе города Киева указанного обособленного структурного подразделения, которое будет создано при Национальном университете физического воспитания и спорта.

"Вопрос о ликвидации учебного заведения вообще никогда не стоял ни в МОН, ни в Кабмине", – отметил эксперт.

По словам ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины Евгения Имаса, земельные участки колледжа останутся в собственности учебного заведения.

"О земельном вопросе, который вызывает повышенный интерес общественности, – мы намерены в установленном порядке решить вопрос о закреплении земельного участка за колледжем через сессию КГГА, а также о закреплении в уставных документах колледжа, согласно которым указанный земельный участок нельзя будет использовать во жилищное строительство.

Хочу также заверить, что всем нынешним работникам колледжа будет предложено рабочие места в новообразованном структурном подразделении университета", – подчеркнул он.

По словам уполномоченного комиссии по вопросам реорганизации Олимпийского колледжа имени Поддубного Александра Москаленко, работникам колледжа сначала навязывали позицию относительно того, что учебное заведение хотят ликвидировать, а потом и вообще начали запугивать.

"В течение недели мы общались с представителями колледжа – их там около 150 человек. И преподаватели, и персонал – все хорошие люди, они все хотят работать. Но есть 6 человек, которые не дают им спокойно ходить. Только кто-то заходит ко мне в кабинет – уже им звонят, угрожают и так далее. Я считаю, что эти люди должны понести наказание за свои действия", – подчеркнул он.

Напомним, вокруг Олимпийского колледжа им. Поддубного разгорелся конфликт из-за запланированной реорганизации – присоединения колледжа, где воспитывают почти полтысячи юных спортивных талантов, к Национальному университету физического воспитания и спорта Украины (НУФВСУ). Соответствующий приказ был подписан и.о. министра образования и науки Сергеем Шкарлетом 18 сентября 2020 года.

Одной из причин такого решения является плачевное состояние некогда престижного Олимпийского колледжа, который сейчас даже нельзя назвать высшим учебным заведением из-за отсутствия бакалавриата. Ведь в этом году учебное заведение не прошло аттестацию, а студенты рискуют не получить дипломы об образовании.

Реорганизация призвана восстановить как статус, так и результаты колледжа. Именно поэтому это решение поддержали и Кабмин, и профильные министерства, и столичная власть. Министр спорта Вадим Гутцайт заметил, что после завершения процесса реорганизации в ведомстве намерены поставить вопрос об увеличении финансирования Олимпийского колледжа. К тому же, приказ МОН предполагает сохранение после присоединения прав финансово-хозяйственной самостоятельности обособленного структурного подразделения "Олимпийский профессиональный колледж им. Поддубного НУФВСУ", в частности, права вести отдельный баланс и открыть регистрационный счет.

Бывший директор Алексей Семенюшко пытался не пустить на территорию заведения министерскую проверку. Реорганизационной комиссии в сопровождении силовиков все же удалось зайти на территорию учебного заведения и начать проверку.

По имеющейся информации, на данном этапе комиссия обнаружила отсутствие в Олимпийском колледже документов. В частности, исчезли все трудовые книжки персонала, сведения о студентах, договоры, финансовая документация и тому подобное. Как сообщают из колледжа, отстраненный директор перед тем, как покинуть административное здание учебного заведения, вынес оттуда все бумаги.