Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в курортном городе Миргород на Полтавщине за сутки увеличилось вдвое.

Как сообщают "Факты", к ранее госпитализированным супругам добавились 72-летняя врач Центральной районной больницы и 46-летняя медсестра этого же лечебного учреждения.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Вероятнее всего,они заразились от 42-летнего мужчины, у которого коронавирус был обнаружен раньше всех. Сначала его лечили в инфекционном отделении ЦРБ, где также работает и заболевшая медсестра. 3 апреля его вынуждены были отправить в областную инфекционную больницу, а спустя день из лаборатории пришло подтверждение заражения COVID-19.

Главный врач Миргородской центральной районной больницы Ярослав Будный заявил, что в городе особенно переживают за 72-летнюю инфицированную.

"Она сейчас находится на домашней самоизоляции под контролем коллег. Если симптомы будут нарастать, мы заберем ее к себе в инфекционное отделение. Медсестра, лечившая пациента с коронавирусом, госпитализирована. Состояние медработников на данный момент удовлетворительное", – рассказал он.

Так, на Полтавщине официально подтверждены уже 19 случаев заражения COVID-19. Больше всего граждан – девять – болеет в промышленном Кременчуге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, было зафиксировано 300 случаев коронавируса, а в области – еще 130.