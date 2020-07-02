В мире всерьез заговорили о второй волне коронавируса: какие страны уже под угрозой

Пандемия коронавируса не только не закончилась, но еще и ускоряется. А если в каком-то регионе стало спокойнее, это не значит, что COVID-19 отстал от человечества.

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К такому выводу пришли многие ученые, акцентируя внимание на второй волне пандемии. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Подчеркивается, что из 45 стран мира, по которым коронавирус ударил наиболее сильно, в 10 за последние недели после снятия карантина резко начали расти случаи инфицирования. Речь идет о США, Иране, Швеции, Германии, Швейцарии, Франции, Бангладеш, Украине, Саудовской Аравии и Индонезии.

Хотя и в тех государствах, где карантин почти не снимали, рост числа больных все равно продолжается: Доминиканская Республика, Чили, Индия, ЮАР, Португалия, Бразилия, Египет, Боливия, Аргентина, Колумбия, Ирак, Филиппины, Панама, Кувейт, Оман и Китай.

Несмотря на карантин, в странах мира продолжает расти заболеваемость COVID-19

При этом, несмотря на постоянные заявления исследователей из разных стран и Всемирной организации здоровья, ни лекарства, ни вакцины от нового типа коронавируса до сих пор нет. Более того, эпидемиологи даже не могут оценить эффективность препаратов, которыми уже пробовали лечить зараженных COVID-19.

Кроме этого, ученые не могут знать, как именно власти стран внедряли лекарства и слушались ли их доктора. Другие не могут оценить влияние на эпидемию "социального дистанцирования", закрытия торговых центров и аэропортов или ношения масок и перчаток.

Эпидемиологи не могут оценить эффективность препаратов, которыми лечат COVID-19

"Например, почему после перевода образования на удаленку рост количества заражений замедлился, а после протестов в Северной Осетии или знаменитого столпотворения в Московском метрополитене – не ускорился? Или почему повторный рост количества инфицированных в США начался не в тех штатах, в которых идут массовые протесты? Статистические данные во многих странах тоже оставляют желать лучшего", – говорится в сообщении.

В мире нет эффективного лекарства и вакцины против коронавируса

Также отмечается, что некоторые ученые не могут дать толковое объяснение про коллективный иммунитет. Поскольку одни исследования говорят, что антитела сохраняются на несколько месяцев, другие – что у зараженного человека после выздоровления вырабатывается альтернативный долгосрочный иммунитет.

"Так что пока нам остается сидеть и ждать, чем же все это закончится", – констатируют в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от COVID-19. К тому же ведущие ученые находятся буквально за "месяцы от успеха", заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус