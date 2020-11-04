В мире сыграли первую в истории онлайн-свадьбу. Видео

Августина Монтефиори из Аргентины вышла замуж за Скотта Мармона из США во время первой в истории онлайн-свадьбы.

Ее провели через Zoom, трансляцию девушка вела у себя в Instagram, пишет Daily Mail. Пара познакомилась в мае 2017 года и с тех пор начала встречаться (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В начале нынешнего года Августина вернулась в Аргентину, в январе Скотт сделал ей предложение. Мужчина планировал, что сможет переехать к любимой в марте и провести свадьбу. Однако из-за пандемии коронавируса границы закрыли.

После этого мужчину не выпускали за границу из-за того, что пара не была ни родственниками, ни супругами. Чтобы это исправить, влюбленные получили онлайн-лицензию на брак в штате Юта. Судья штата засвидетельствовал их новый – супружеский – статус в режиме онлайн.

Теперь Скотт может подать документы для получения визы для вылета за границу для воссоединения семьи.

Скотт Мармон Instagram agus.vidal

Августина Монтефиори Instagram agus.vidal

Сообщение о первой в мире онлайн-свадьбе Instagram agus.vidal

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Швеция, которая отказалась от глобального локдауна в начале пандемии и полагалась на социальное дистанцирование, решила ввести локальные карантинные мероприятия из-за роста заболеваемости COVID-19.