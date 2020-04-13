В мире распространяется три штамма COVID-19 – инфекционист

Разное течение болезни у инфицированных коронавирусом COVID-19 может свидетельствовать о том, что в мире появилось сразу несколько штаммов нового вируса.

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Такое предположение в интервью "Фактам" высказал врач-инфекционист высшей категории, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В Громашевского, кандидат медицинских наук Виталий Янченко.

Пандемия COVID-19

"Мнение ученых и врачей, что вирус очень быстро мутирует, никто не исключает. Но еще одна причина такой разной эпидемической картины, возможно, в том, что изначально появился не один, а сразу несколько штаммов коронавируса, циркулировавшего в природе. Все они отличаются по симптомам, течению", – считает врач.

Он указал на то, что китайские исследователи во время эпидемии в КНР выделили три штамма нового коронавируса.

"Первый определили у местного жителя, который побывал на рыбацком рынке в Ухани. Второй – у человека, не посещавшего это популярное место никогда. Ну, а третий штамм, который отличался от предыдущих, взялся непонятно откуда – никто не мог обнаружить нулевого пациента.

Эти три штамма имели разную генетику и активно циркулировали в Китае, постепенно изменяя свою структуру, как, например, и вирус гриппа. Ведь в популяции при передаче от инфицированного человека к другому вирус попадает в организм нового "хозяина" уже немного измененным. Если структура вирусных частиц не такая, как прежде, то мы говорим о мутации", – сказал инфекционист.

Он добавил, что одна из самых частых причин мутации вируса связана с применением лекарств.

"Первый зараженный человек, у которого появились симптомы, вынужден лечиться. Под воздействием препаратов у многих вирусов появляется к ним устойчивость, и они вынуждены меняться, чтобы выжить. Так нередко происходит при ВИЧ-инфекции, хроническом гепатите С", – пояснил Янченко.

Виталий Янченко Факты

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