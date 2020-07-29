В мире "проснулся" высокопатогенный птичий грипп: может передаваться человеку

В провинции Пампанга на севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп H5N6.

Для борьбы с его распространением власти уничтожили около 39 тысяч кур, сообщает CNN Philippines. Очаг птичьего гриппа был обнаружен на ферме в районе Сан-Луис.

В 2017 году власти также сообщали об очаге птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, тогда случаи его переноса на человека зарегистрированы не были.

Как писал OBOZREVATEL ранее, британский ученый считает, что вслед за пандемией коронавируса миру грозит вспышка птичьего гриппа.