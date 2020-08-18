В мире обнаружили новую мутацию коронавируса: штамм в 10 раз более заразный

Мутация коронавируса, которая распространяется в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии, является более заразной, но менее смертельной.

Об этом заявил старший консультант Национального университета Сингапура и избранный президент Международного общества инфекционных заболеваний Пол Тамбья, передает Reuters. Он указал на то, что распространение штамма COVID-19 D614G в некоторых частях мира совпало с падением показателей смертности в этих регионах.

"Может быть, это хорошо – иметь более заразный, но менее смертоносный вирус", – сказал Тамбья. Он отметил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутации.

"В интересах вируса заразить больше людей, а не убивать их, потому что вирус зависит от хозяина в плане пищи и убежища", – добавил эксперт.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ученые обнаружили мутацию еще в феврале в Европе и Америке. ВОЗ также заявила, что нет никаких доказательств того, что новый штамм привел к более тяжелому течению болезни.

Себастьян Маурер-Стро из агентства науки, технологий и исследований сказал, что этот вариант также был обнаружен в Сингапуре, но меры сдерживания инфекции предотвратили крупномасштабное распространение.

Генеральный директор здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла в свою очередь заявил, что штамм D614G в 10 раз более заразен. Он предупредил, что вакцины, которые сейчас разрабатываются против "обычного" коронавируса, могут быть неэффективны против мутации.

Однако, по мнению Пола Тамбьи и Себастьяна Маурер-Стро, подобные мутации вряд ли изменят вирус настолько, чтобы сделать потенциальные вакцины менее эффективными.

"Эти варианты почти идентичны и не изменили области, которые обычно распознает наша иммунная система, поэтому не должно быть никаких различий для разрабатываемых вакцин", – считает Маурер-Стро.

Как писал OBOZREVATEL, ученые из Италии заявили, что при тяжелом течении COVID-19 может вызывать миастению – редкое аутоиммунное заболевание, приводящее к ослаблению мышц.