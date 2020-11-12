В мире начинается период распродаж: Obozrevatel собрал лучшие предложения
11 ноября принято считать Всемирным днем шоппинга, начиная с этого дня во всех украинских и международных интернет-магазинах начинается период распродаж. При этом самые актуальные скидки вы всегда можете быстро и удобно отследить в нашем разделе Промокоды:
1. Iherb только 3 дня действует скидка 22% при оформлении заказов на любую сумму
2. Answear действует скидка до 60% на спортивную обувь для женщин
3. Foxtrot действует до 35% скидки на большой ассортимент техники
4. Eva можно приобрести маски, кремы для лица, уходовую косметику по доступным ценам, всего от 23 гривен
5. Eobuv в разделе можно найти промокод на дополнительную скидку 250 гривен
6. Glo действует скидка до 70% на покупку девайса
7. Book24 действует скидка 20% на акционные товары
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