В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса: показательные фото и видео

В мире началась настоящая истерия из-за нового смертельного коронавируса COVID-19, который убивает все больше людей и захватывает новые страны.

Об этом свидетельствуют видео и фото, которые публикуют изо всех уголков мира в сети. Так в Иране, где от коронавируса погибли уже 18 человек, люди перестали здороваться при встрече за руки. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Боясь заразиться, они дотрагиваются ногами вместо рукопожатия. В китайском городе Наньнин массово дезинфицируют единые проездные билеты для метро. Всего их около 1,3 миллиона.

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса Chinanews

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса Chinanews

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса Chinanews

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае за сутки подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.

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