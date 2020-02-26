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26 февраля • обновлено в 12:15
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В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса: показательные фото и видео

1.5т
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В мире началась настоящая истерия из-за нового смертельного коронавируса COVID-19, который убивает все больше людей и захватывает новые страны.

Об этом свидетельствуют видео и фото, которые публикуют изо всех уголков мира в сети. Так в Иране, где от коронавируса погибли уже 18 человек, люди перестали здороваться при встрече за руки. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

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Боясь заразиться, они дотрагиваются ногами вместо рукопожатия. В китайском городе Наньнин массово дезинфицируют единые проездные билеты для метро. Всего их около 1,3 миллиона.

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса

Chinanews

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса

Chinanews

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса

В мире началась настоящая истерия из-за коронавируса

Chinanews

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае за сутки подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. При этом 52 человека скончались из-за вызываемого им заболевания.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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