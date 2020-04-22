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23 апреля • обновлено в 00:21
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В мире делятся фантастическими кадрами одного из древнейших звездопадов: когда смогут полюбоваться украинцы

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С 16 по 25 апреля украинцы могут любоваться одним из самых древних звездопадов – метеоритным дождем Лириды. Удивительные снимки падающих метеоров уже заполнили сеть.

Первый пик метеоритного дождя пришелся в ночь с 21 на 22 апреля, а второй состоится с 22 на 23 апреля. В эту ночь можно будет наблюдать до 30 метеоров в час.

Метеорный поток Лириды – один из самых старых ежегодных звездопадов. Первое упоминание о нем датируется 687 годом до нашей эры – тогда китайцы описывали это явление как "дождь из звезд". После поток ослаб, но в 1861 году снова усилился. А около 100 лет назад в небе над Украиной можно было наблюдать до 2 тысяч метеоров в час.

Дело в том, что поток периодически пополняется кометой C/1861 G1 Тэтчер, которая делает оборот вокруг солнца за 415 лет и оставляет за собой частицы, которые сгорают в атмосфере с яркими белыми вспышками. В следующий раз она окажется поблизости Земли в 2276 году и, возможно, снова пополнит поток.

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Томас Кронстейр

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Энтони Моррис

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Twitter @Cakepips

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Twitter @CARADADOOO

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Дэниель Реинхардт

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Дэниель Реинхардт

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Дэниель Реинхардт

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Йен Форсис

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Йен Форсис

Звездопад Лириды 2020

Звездопад Лириды 2020

Мариус Беккер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть заполнили фото и видео "суперлуния".

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Фоторепортаж
Место
Украина
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