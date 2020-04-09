Через неделю увидим результат карантина: в Минздраве озвучили оптимистичные данные по Украине

Результаты ужесточения карантина в Украине, введенного из-за коронавируса, будут видны уже через 7-8 дней.

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Об этом 9 апреля в эфире программы "Право на владу" заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, прирост количества зараженных сегодня значительно меньше, чем мог бы быть без ограничительных мер.

"Результаты более жесткого карантина мы увидим буквально через 7-8 дней, отслеживая динамику. Прирост, который сегодня есть, – ежедневно от 10 до 15% увеличение количества случаев, это прогнозируемый прирост, и он значительно меньше, чем был бы без введения карантинных мер", – отметил Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что пик заболеваемости в стране может пройти незамеченным для всей системы здравоохранения, если все меры будут соблюдаться.

Он напомнил, что до введения карантина пик заболеваемости прогнозировался на 14 апреля.

Также Ляшко добавил, что Украине дошла до показателя в тысячу зараженных позднее всех стран ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, почему в Украине мало людей, которые выздоровели от коронавируса.

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