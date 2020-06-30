В Минздраве заявили о незаконности открытия детских лагерей до 31 июля

Открытие детских оздоровительных лагерей и баз отдыха в Украине раньше 31 июля запрещено.

А в случае несоблюдения этого требования, даже может расцениваться как нарушение закона. Об этом на брифинге 30 июня заявил глава Минздрава Максим Степанов (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Запрещены до 31 июля 2020 года. Это было решение правительства о запрете открытия детских лагерей и детских баз отдыха. Любое открытие до этой даты – это уже является существенным нарушеним закона", – пояснил министр.

В комментарии "Укринформу" Степанов добавил, что дети будут приезжать в лагеря из разных регионов, где наблюдается разная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. По его словам, это может только способствовать распространению болезни между областями. Кроме этого, отметил он, в оздоровительных базах проверки установили недостаточный контроль за питанием детей и нарушение санитарно-гигиенических норм. Поэтому раньше 31 июля детские лагеря никто не открывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что летние детские лагеря в Украине в этом году могут не открыть из-за пандемии коронавируса. Правительство ожидает данные Министерства здравоохранения, чтобы принять окончательное решение.