В лабораториях Украины недостаточно оборудования для ПЦР-тестирования на коронавирус COVID-19.

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На 1500 больниц всего несколько десятков амплификаторов, заявил в программе "Свобода слова" главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Виктор Ляшко заявил о нехватке оборудования для ПЦР-тестов ukrinform.ua

"К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", – отметил он.

Ляшко добавил, что из-за этого тестирование проводится только в лабораторных центрах бывших СЭС. Именно там вирусологи могут работать в лабораториях с высокой степенью защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, лаборатории Киева по состоянию на 29 апреля не справлялись с обработкой анализов на коронавирус COVID-19, поэтому в столице необходимо открывать новые.

По словам главы комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея, результаты тестов должны предоставляться в течение 48 часов, но уже не раз бывало, что результаты выдавали через трое-четверо суток.

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