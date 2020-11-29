В Минздраве заявили, что загруженность коек для больных COVID-19 в Украине снизилась до 47,5%

Загруженность медицинских учреждений, принимающих больных COVID-19, в Украине за период с 24 по 28 ноября включительно несколько уменьшилась и составила 47,5%.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения за 29 ноября. Загруженность больниц Киева составила 53,8%.

Больше всего коек заняты в Николаевской (65,6%), Кировоградской (65,1%), Полтавской (64%) и Запорожской (60,3%) областях.

Наименьшая заполненность больниц отмечена в Херсонской области – 19,7%.

Всего в Украине для лечения больных COVID-19 предусмотрено 56 527 коек.

Накануне сообщалось, что в целом по Украине занято 49% койко-мест.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано в г. Киев – 1740.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на утро воскресенья, 29 ноября, подтверждено 722 679 случаев коронавируса. Из них за минувшие сутки были обнаружены 12 978. Инфекция унесла жизни уже 12 213 человек (+120), при этом 339 378 украинцев (+4243) смогли побороть ее.