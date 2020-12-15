В Минздраве заявили, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине остановлен

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине удалось остановить.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". При этом глава ведомства отметил, что ситуация остается сложной.

"Мы остановили ураганный рост заболеваемости, но понимаем, что ситуация остается сложной", – сказал Степанов.

Также министр отметил, что Украина находится на 30-м месте по смертности от COVID-19, а летальность составляет 1,7%.

Напомним, что утром 14 декабря в Украине за сутки было зафиксировано 6 451 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество с начала пандемии превысило 900 тысяч. От COVID-19 в стране также умерли уже 15 247 человек (+93 за сутки), а 506 718 пациентов (+5 154 за сутки) полностью побороли болезнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 24 января в Украине намерены ввести локдаун, который в Кабмине назвали "зимними каникулами ради безопасности", однако в парламенте не исключают, что карантин усилят раньше.

В то же время с 19 декабря по всей территории Украины будут действовать новые карантинные ограничения.