В Минздраве заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна
Расчеты Министерства здравоохранения Украины показали, что медицинская система без введения локдауна "спокойно проходит новогодние праздники" до 7-10 января, и коллапса из-за заболеваемости коронавирусом не ожидается.
Как сказал в интервью LIGA.net и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, первым предложением было ввести жесткий карантин перед 25 декабря и закончить серединой января, однако такой вариант отвергли, так как "сейчас есть дополнительные механизмы, благодаря которым возможно уменьшить скопления людей и не допустить массовых гуляний".
"Поэтому решили, что перед новым годом локдаун не введут. Скорее всего, в этом году будем пользоваться ограничениями оранжевой зоны, и после нового года – жесткие ограничения", – отметил он.
Кузин рассказал, что по разным математическим моделям, международным в частности, пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. Естественный спад COVID-19 ожидается не ранее конца зимы.
По его словам, локдаун должен быть введен до того, как в больницах будут заняты все койки.
"Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать – в условиях его соблюдения – минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно", – подчеркнул руководитель Центра общественного здоровья.
Он добавил, что эффективность двухнедельного или более короткого каратнина – минус 20-40% случаев заболевания ежедневно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
промедление власти может стоить жизни тысячам украинцев. Если не ввести локдаун, то количество больных к концу декабря может достичь 30 000 в сутки, а смертность (только по официальным данным) вырастет с 200 до 500 человек.
Некоторые СМИ отмечают, что сейчас в украинском правительстве рассматривают четыре варианта карантина разного уровня строгости.
30 ноября на Банковой состоялось совещание с участием членов правительства, представителей аппарата СНБО и Офиса президента. На ней министр здравоохранения Максим Степанов предлагал ввести трехнедельный карантин с 2 января 2021 года, а вот министр внутренних дел Арсен Аваков настаивал на локдауне с 7 декабря.
Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что в стране с вероятностью 90% будет введен "интеллектуальный" локдаун.
Он пояснил, что план "интеллектуального" локдауна предусматривает выход из жесткого карантина различных областей не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.