В Минздраве заявили, что медсистема Украины "спокойно проходит новогодние праздники" без локдауна

Расчеты Министерства здравоохранения Украины показали, что медицинская система без введения локдауна "спокойно проходит новогодние праздники" до 7-10 января, и коллапса из-за заболеваемости коронавирусом не ожидается.

Как сказал в интервью LIGA.net и.о. председателя Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, первым предложением было ввести жесткий карантин перед 25 декабря и закончить серединой января, однако такой вариант отвергли, так как "сейчас есть дополнительные механизмы, благодаря которым возможно уменьшить скопления людей и не допустить массовых гуляний".

"Поэтому решили, что перед новым годом локдаун не введут. Скорее всего, в этом году будем пользоваться ограничениями оранжевой зоны, и после нового года – жесткие ограничения", – отметил он.

Кузин рассказал, что по разным математическим моделям, международным в частности, пиковые периоды заболеваемости придутся на середину января и продлятся примерно до середины февраля. Естественный спад COVID-19 ожидается не ранее конца зимы.

По его словам, локдаун должен быть введен до того, как в больницах будут заняты все койки.

"Данные международных исследований говорят, что нужен как минимум трехнедельный карантин. Тогда можем рассчитывать – в условиях его соблюдения – минимум на минус 80% случаев заболевания ежедневно", – подчеркнул руководитель Центра общественного здоровья.

Он добавил, что эффективность двухнедельного или более короткого каратнина – минус 20-40% случаев заболевания ежедневно.

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