В Минздраве заявили, что комары не переносят коронавирус

Юрий Сергиенко Общество 22:53, 4.05.2020 Обновлено: 23:13, 4.05.2020

Министерство здравоохранения Украины развенчало миф о том, что комары могут быть переносчиками коронавируса COVID-19.

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Он передается воздушно-капельным путем, сказано в сообщении Telegram-канала "Коронавирус Инфо", верифицированного ведомством.

"В сети в последнее время распространяется миф, что комары якобы способны переносить COVID-19. Коронавирус – это респираторный вирус, он передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, которые выделяются из дыхательных путей больного, например, во время кашля или чихания, а также капель слюны или выделений из носа", – сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что защититься от инфекции можно, если держаться на расстоянии минимум 2 метра от людей с кашлем или повышенной температурой, а также придерживаться гигиены рук и респираторной гигиены.

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