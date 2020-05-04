Комары переносят коронавирус? В Минздраве развенчали еще один миф

Министерство здравоохранения Украины развенчало миф о том, что комары могут быть переносчиками коронавируса COVID-19.

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Он передается воздушно-капельным путем, сказано в сообщении Telegram-канала "Коронавирус Инфо", верифицированного ведомством.

"В сети в последнее время распространяется миф, что комары якобы способны переносить COVID-19. Коронавирус – это респираторный вирус, он передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, которые выделяются из дыхательных путей больного, например, во время кашля или чихания, а также капель слюны или выделений из носа", – сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, что защититься от инфекции можно, если держаться на расстоянии минимум 2 метра от людей с кашлем или повышенной температурой, а также придерживаться гигиены рук и респираторной гигиены.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые пришли к выводу, что коронавирус может оставаться в организме человека даже после отрицательного ПЦР-теста.

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