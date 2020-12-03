Степанов рассказал, будет ли в Украине локдаун до конца года

В Министерстве здравоохранения убеждены, что жесткий карантин в Украине до конца декабря 2020 года вводить не будут.

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявили глава ведомства Максим Степанов. По его словам, эпидемиологическая ситуация сейчас не обязывает делать это.

"С точки зрения эпидемиологии, с точки зрения медицины, сейчас я могу сказать, что мы вряд ли введем жесткий карантин до конца декабря", – пояснил министр здравоохранения.

Тем временем в эфире телеканала "Украина 24" Степанов заявил, что проводить массовое тестирование в Украине не намерены.

Он пояснил, что буде лишь увеличено количество экспресс-тестов

"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование, то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. От этой стратегии никто не планирует отходить", – подчеркнул Степанов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения заявлял, что сейчас ситуация с заболеваемостью в Украине сложная, но не является критичной.

В то же время ключевые эпидемиологи Украины в один голос говорят о необходимости введения жесткого карантина, о чем рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль 2 декабря заявил, что правительство Украины начало разработку проекта массового тестирования на коронавирус в областных центрах и больших городах.