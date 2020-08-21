В Минздраве захотели изменить подход к госпитализации больных COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусом среди украинцев Министерство здравоохранения намерено изменить подход к госпитализации таких пациентов – принимать в стационар планируют только тяжелобольных.

Об этом во время брифинга 21 августа сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, член медсовета при Минздраве Ольга Голубовская (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Можно верить в коронавирус или нет. Для многих – это просто статистические данные. Но для людей, которые уже столкнулись с этой болезнью, и для медицинских работников, которые более полугода работают в тяжелых условиях, это печальная реальность. К сожалению, мы видим не только ухудшение ситуации с заболеваемостью, но и увеличение количества тяжелых форм болезни и рост умерших", – прежде всего отметила она.

По ее словам, среднетяжелые формы коронавируса тоже является показания к отправке больного на стационарное лечение в медучреждении. И этим Украина отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только пациентов в тяжелом состоянии.

"Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы вынуждены будем тоже просматривать показания и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", – заверила Голубовская.

Она подчеркнула, что в настоящее время медицинская система Украины еще не находится в таком коллапсе, как во многих европейских странах. В то же время добавила: чтобы замедлить рост распространения COVID-19 специалисты стремятся сделать все от них зависящее, чтобы количество заболевших ежедневно не приобретало таких "очень опасных цифр".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов заверил, что в Украине не планируют вводить новые ограничения из-за роста случаев инфицирования коронавирусом, поскольку адаптивный карантин в министерстве считают оптимальным вариантом