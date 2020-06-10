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10 июня • обновлено в 10:57
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В Минздраве забили тревогу из-за дефицита врачей в разгар пандемии

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В Украине во время пандемии коронавируса проявилась жесткая нехватка врачей узкого профиля. В первую очередь, речь идет об эпидемиологах, вирусологах и гигиенистах.

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Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, государство уже взялось за исправление ситуации в экстренном режиме (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Врач

Врач

"Дефицит врачей-эпидемиологов в областных центрах Украины сейчас составляет 48%. Врачей-лаборантов (гигиенистов) – 51%, врачей-вирусологов – 41%. Мы считаем, что ситуацию нужно менять. Это все стало следствием последних пяти лет. Прекратили выпуск врачей-эпидемиологов, обучение по этим специальностям. Все считали, что это нам не нужно. И когда мы столкнулись с этим вызовом, с коронавирусной болезнью, то, конечно, поняли, что ситуацию нужно срочно исправлять", – подчеркнул министр.

По словам Степанова, власти уже разработали несколько механизмов для решения возникшей проблемы. В частности, планируется набор врачей для переобучения, чтобы обеспечить в государстве минимально необходимое количество эпидемиологов, вирусологов и врачей-лаборантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-анестезиолог Киевской городской клинической больницы №9 Владимир Лиходиевский рассказал, в каких тяжелых условиях приходится работать украинским медикам и как на них повлияла эпидемия коронавируса. По его словам, большинство из них из-за перегрузки пережили профессиональное выгорание.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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